Комуністи святкують 140-річчя від дня народження Леніна

Комуністи поклали в містах та селах Криму квіти до пам`ятників Володимира Леніна з нагоди 140-річчя від дня народження засновника радянської держави, повідомляє прес-служба республіканського комітету Компартії.

У Сімферополі червоні гвоздики та тюльпани до пам`ятника Леніна прийшли покласти на центральну площу міста комуністи, комсомольці, ветерани.

Напередодні активісти КПУ зібралися в Сімферополі на урочисті збори. Звучали революційні пісні, хлопці та дівчата в будьонівках тримали в руках плакати періоду Жовтневої революції і початку соціалістичного будівництва і "представляли живі картини, відтворюючі епізоди революційної боротьби".

Лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ відзначив "значущість марксистсько-ленінського вчення".

"Ленін зумів розкрити суть монополістичного капіталізму, а тому зроблені ним теоретичні виводи і оцінки не втратили своєї актуальності. Методи і прийоми політичної боротьби необхідно використовувати для повернення українського суспільства на соціалістичну дорогу розвитку", - вважає реском Компартії.