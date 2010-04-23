«Зелені» заявляють про напад на депутата міськради Алупки

Кримська організація Партії зелених України заявляє про напад на депутата міської ради Алупки від ПЗУ Надію ЯХНІС і вимагає від правоохоронців провести розслідування.

«21 квітня близько 22-ї години жінка була побита невідомими особами у власному будинку. Її син, учень восьмого класу, вставши на захист матері, позбувся ока через постріл з травматичної зброї. Надія ЯХНІС перебуває в реанімації, стан стабільно тяжкий, приходить періодично у свідомість, сину Миколі зроблено кілька складних операцій», - говориться в заяві кримських «зелених».

«Це резонансний злочин для Криму і України має бути розкритий в найкоротші терміни, злочинці та замовники повинні понести суворе покарання», - вважають активісти Партії зелених.

Керівництво кримського відділення ПЗУ пов`язує напад на ЯХНІС з її «викривальними виступами з приводу незаконного виділення дорогої алупкінської землі».

За даними «зелених», це не перший напад на ЯХНІС.

«У 2006 році вона вже зазнала нападу під час виконання своїх депутатських обов`язків, відстоюючи інтереси жителів Алупки, вставши на захист самовільно захопленого забудовником дитячого майданчика. Тоді винного було віддано під суд, засуджено і відразу звільнено із залу суду за амністією», - повідомляється в заяві.