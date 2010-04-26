Суд скасував вилучення у винарів 4 га землі в Алупці

Вищий господарський суд України скасував рішення судів, що узаконили вилучення чотирьох гектарів землі в Криму у державного виноробного підприємства «Лівадія», повідомила прес-служба прокуратури.

«Касаційна інстанція підтвердила доводи прокуратури про те, що Алупкінська міська рада, припиняючи право користування земельною ділянкою виноробному підприємству, вийшла за межі своїх повноважень. Згідно із законом органи місцевої влади не можуть розпоряджатися землями державної власності», - говориться у прес-релізі наглядового органу.

Цього року за касаційними поданнями прокуратури скасовано рішення про припинення права власності підприємства «Лівадія» на ділянки в Ялті та Кореїзі площею 1,5 і 8,95 га.

Держпідприємство входить до складу національного виробничо-аграрного об`єднання «Массандра».