Янукович сформулював поняття «демократія» одним словом

Рішення про ратифікацію угоди з Росією про продовження перебування Чорноморського флоту РФ у Криму до 2042 року прийнято в рамках закону і виконуватиметься, заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, передає УНІАН.

«Я вже сказав: є дві сторони. Одна виступає «за», друга - «проти». Рішення прийнято в рамках діючих законів і Конституції і буде виконуватися. Демократія - це порядок», - заявив ЯНУКОВИЧ журналістам, коментуючи той факт, що декілька тисяч людей у Києві протестували проти ратифікації документа українським парламентом.

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ 21 квітня підписали угоду, яка продовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на 5 років. Україна в обмін на це домоглася скорочення ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за тисячу кубометрів.

Верховна Рада України та Держдума РФ 27 квітня ратифікували угоду.