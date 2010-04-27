Янукович сформулював поняття «демократія» одним словом
"Рішення по ЧФ прийняте у рамках закону"
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«Я вже сказав: є дві сторони. Одна виступає «за», друга - «проти». Рішення прийнято в рамках діючих законів і Конституції і буде виконуватися. Демократія - це порядок», - заявив ЯНУКОВИЧ журналістам, коментуючи той факт, що декілька тисяч людей у Києві протестували проти ратифікації документа українським парламентом.
Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ 21 квітня підписали угоду, яка продовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на 5 років. Україна в обмін на це домоглася скорочення ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за тисячу кубометрів.
Верховна Рада України та Держдума РФ 27 квітня ратифікували угоду.