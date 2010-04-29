Приватизація житла моряків ЧФ у Севастополі залежить від Росії

Вирішення питання про приватизацію використовуваного в Севастополі військовослужбовцями Чорноморського флоту Росії службового житла залежить у більшій мірі від російської сторони, ніж від влади міста, заявив голова севастопольської адміністрації Валерій САРАТОВ

„Це залежить лише від російської сторони: щойно ви ухвалите рішення, що за довгу службу військовослужбовцю РФ можна віддати в приватну власність квартиру, - відразу ухвалимо всі рішення про приватизацію”, - сказав САРАТОВ журналістам, коментуючи підсумки засідання в Москві українсько-російської підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України.

Він зазначив, що на засіданні підкомісії 28 квітня також ставилися питання використання грошей, які перераховує Росія за перебування флоту на розвиток соціально-економічної сфери Севастополя, питання ремонту житла, яке належить російським військовим.