30 тисяч людей зібрав на демонстрацію Сімферополь

Першотравнева демонстрація в Сімферополі зібрала тридцять тисяч людей - учасників і глядачів, передає УНІАН з посиланням на начальника міліції громадської безпеки Криму Миколу ФЕДОРЯНА.

Першотравнева хода стала наймасовішою акцію цього дня в Україні.

Жителі Криму прийшли в центр міста з квітами і повітряними кулями.

Ходу головним проспектом відкрили активісти Комуністичної партії. Вони несли прапори радянських республік, партійні прапори і транспаранти «Захистимо своє право на російську мову!», «Вимагаємо позбавити Бандеру і Шухевича звання героїв України!», «Неофашизм не пройде!».

Найчисленнішою була колона прихильників Партії регіонів.

У першотравневій демонстрації також взяли участь прихильники партій «Союз» і «Союз лівих сил», «Блоку Куніцина», Народної партії, руху «Російська єдність», ряду громадських організацій, ветерани, «афганці», студенти, юні спортсмени.

Завершили ходу молоді люди з плакатами з абсурдними гаслами, серед яких були: «На жаль, ця фраза не пройшла цензуру», «Абир абирвалг», «Активуй вугілля», «Зате у мене красиві очі», «Забери у мене плакат».

Святкування Першотравня продовжилося в парках і скверах Сімферополя.