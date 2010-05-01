30 тисяч людей зібрав на демонстрацію Сімферополь
Наймасовіша акція Першотравня в країні
Першотравнева демонстрація в Сімферополі зібрала тридцять тисяч людей - учасників і глядачів, передає УНІАН з посиланням на начальника міліції громадської безпеки Криму Миколу ФЕДОРЯНА.
Першотравнева хода стала наймасовішою акцію цього дня в Україні.
Жителі Криму прийшли в центр міста з квітами і повітряними кулями.
Ходу головним проспектом відкрили активісти Комуністичної партії. Вони несли прапори радянських республік, партійні прапори і транспаранти «Захистимо своє право на російську мову!», «Вимагаємо позбавити Бандеру і Шухевича звання героїв України!», «Неофашизм не пройде!».
Найчисленнішою була колона прихильників Партії регіонів.
У першотравневій демонстрації також взяли участь прихильники партій «Союз» і «Союз лівих сил», «Блоку Куніцина», Народної партії, руху «Російська єдність», ряду громадських організацій, ветерани, «афганці», студенти, юні спортсмени.
Завершили ходу молоді люди з плакатами з абсурдними гаслами, серед яких були: «На жаль, ця фраза не пройшла цензуру», «Абир абирвалг», «Активуй вугілля», «Зате у мене красиві очі», «Забери у мене плакат».
Святкування Першотравня продовжилося в парках і скверах Сімферополя.