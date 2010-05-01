Ліворадикальну молодь не допустили до демонстрації у Севастополі

Близько 10 тисяч людей взяли участь в першотравневому мітингу і демонстрації у Севастополі. Обидва заходи очолили комітет профспілок і ряд партій.

Правоохоронці не допустили ліворадикальну молодь до участі в ході, передає УНІАН.

Учасники мітингу на площі Нахімова тримали транспаранти «Вимагаємо повної компенсації за перевезення пільгових пасажирів», «Вимагаємо повернути трудящим борги із зарплати», «Депутати, збережіть у місті доступний, екологічно чистий транспорт», «Ні інфляції», «Російській мові - статус державної». Найбільше було прапорів Партії регіонів, СПУ, КПУ.

«Уряд, місцева влада і роботодавці весь тягар виходу з кризи поклали на плечі людини праці. Ми говоримо рішуче «ні» подальшому погіршенню життя людей найманої праці і їхніх родин», - йдеться в резолюції мітингу.

Демонстрація відбулася від площі Нахімова до площі Ушакова.

Приблизно 30 людей анархічних і комуністичних переконань тримали в руках банери «Немає війні між народами, немає миру між класами» та «Свобода. Рівність. Анархокомунізм», прапори чорного і чорно-червоного кольорів.

За даними активістів, не зважаючи на подану заявку в органи місцевої влади про намір взяти участь у ході, міліціонери не пропустили їх на площу Нахімова, де проводився мітинг і шикувалися колони для подальшої демонстрації (відео)