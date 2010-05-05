В Україні поставили пам'ятник Сталіну (фото)
18:00, 05 травня 2010Крым
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Перший за роки незалежності
Пам`ятник Йосипу Сталіну - перший за роки незалежності України -відкрили в середу в Запоріжжі під гімн СРСР.
Він являє собою напівфігуру Сталіна у військовій формі із Зіркою Героя. Пам`ятник поставили біля будівлі Запорізького обкому Комуністичної партії.
"Під час церемонії літній жінці - учасниці заходу - стало зле і вона померла", - повідомили в міліції, зазначивши, що причина смерті поки що однозначно не встановлена, проводиться перевірка.
Представники організації "Свобода" мають намір добиватися знесення пам`ятника.
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