В кримських горах розбився турист

Житель Дніпропетровської області загинув в горах Криму, впавши з 50-метрової висоти, повідомила в четвер прес-служба кримського управління МНС.

Туристи знайшли тіло молодого чоловіка на мисі Ай-Фока в середу.

17-річний хлопець пішов в гори наприкінці травня і не повернувся.

Його мати першого червня звернулася до міліції із заявою про зникнення сина.

Правоохоронці проводять розслідування.