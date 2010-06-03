В кримських горах розбився турист
10:07, 03 червня 2010Крым
0 0
Тіло українця знайшли курортники
Житель Дніпропетровської області загинув в горах Криму, впавши з 50-метрової висоти, повідомила в четвер прес-служба кримського управління МНС.
Туристи знайшли тіло молодого чоловіка на мисі Ай-Фока в середу.
17-річний хлопець пішов в гори наприкінці травня і не повернувся.
Його мати першого червня звернулася до міліції із заявою про зникнення сина.
Правоохоронці проводять розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter