В кримських горах розбився турист

10:07, 03 червня 2010
Крым
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Тіло українця знайшли курортники

Житель Дніпропетровської області загинув в горах Криму, впавши з 50-метрової висоти, повідомила в четвер прес-служба кримського управління МНС. 

Туристи знайшли тіло молодого чоловіка на мисі Ай-Фока в середу.

17-річний хлопець пішов в гори наприкінці травня і не повернувся. 

Його мати першого червня звернулася до міліції із заявою про зникнення сина. 

Правоохоронці проводять розслідування.

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