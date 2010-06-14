Туристи повинні платити за вхід на пляж, кримчани - ні, - спікер Криму

Туристи повинні платити за вхід на кримські пляжі, а жителі Криму - ні, вважає голова Верховної ради автономії Володимир Константинов.

"Об`єктивних причин, через які приїжджі відпочивальники не повинні залишати гроші в Криму, у тому числі й при вході на пляж, немає. Для кримчан в даному випадку має бути зроблено виключення. Є душ, туалети та інші зручності. Для місцевих жителів при вході на такі пляжі не повинно бути жодних проблем - показав паспорт та йди купатися", - пояснила позицію спікера його прес-секретар Алла Горєва.

Разом з тим, вважає Константинов, за додаткові послуги на пляжах мають платити всі, але ціна повинна бути розумною.

"Вони (такі послуги) як бонус з піднебінняи не впадуть. Все безкоштовне завжди закінчується хаосом і брудом. Інша справа - рівень цін. Якраз тут не має бути той випадок, коли люди вирішують, що потрібно розбагатіти один раз, швидко і на все життя", - сказав спікер.