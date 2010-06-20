Схвалено до друку перший переклад Корану українською мовою

23-річний викладач Національного університету “Острозька академія” Михайло ЯКУБОВИЧ здійснив перший повний україномовний переклад священної книги мусульман - Корану, передає УНІАН.

Підготовлений ЯКУБОВИЧЕМ текст перекладу схвалила до друку Комісія Центру імені Короля Фагда з друку Преславного Сувою, що знаходиться у Медині (Саудівська Аравія).

Найближчим часом україномовна книга побачить світ.

Коран перекладений англійською більше сотні разів, російською - з десяток. Повного перекладу українською досі не було взагалі.

Першу спробу перекласти Коран українською зробив видатний український вчений-сходознавець Агатангел Кримський, який також провів дитячі роки в Острозі. А переклад сучасною українською мовою іншої священної релігійної книги - Острозької Біблії здійснив викладач Острозької академії професор Рафаїл ТУРКОНЯК. Він свого часу й поділився з ЯКУБОВИЧЕМ секретами релігійного перекладу.

Нині на базі гуманітарного факультету Острозької академії з ініціативи декана Василя ЖУКОВСЬКОГО створено і працює лабораторія перекладу сакральних текстів.

Переклад Корану - лише один з наукових захоплень ЯКУБОВИЧА. Він грунтовно вивчає філософську думку ісламського світу і нині є чи не єдиним в Україні фахівцем у цій галузі.