Популярні смартфони Samsung скоро залишаться без підтримки: чи є ваш у списку

Програмна підтримка низки смартфонів виробника, випущених у 2021–2023 роках, добігає кінця.

Декілька популярних смартфонів Samsung Galaxy, випущених у 2021–2023 роках, наближаються до завершення підтримки. Хоча нові флагманські моделі компанії тепер отримують до семи років оновлень, старішим моделям у цьому плані пощастило набагато менше.

Частина з них уже перестала отримувати нові версії Android, а деякі незабаром втратять і останні оновлення безпеки. Портал Gizmochina перелічив пристрої Samsung, які купувати у 2026 році точно не варто.

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3

рік випуску – серпень 2021

останнє оновлення Android – серпень 2025

останнє оновлення безпеки – серпень 2026

Galaxy S21 FE 5G

рік випуску – січень 2022

останнє оновлення Android – січень 2026

останнє оновлення безпеки – січень 2027

Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

рік випуску – лютий 2022

останнє оновлення Android – лютий 2026

останнє оновлення безпеки – лютий 2027

Galaxy A53 5G

рік випуску – квітень 2022

останнє оновлення Android – квітень 2026

останнє оновлення безпеки – квітень 2027

Galaxy A14

рік випуску – травень 2023

останнє оновлення Android – травень 2025

останнє оновлення безпеки – травень 2027

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4

рік випуску – серпень 2022

останнє оновлення Android – серпень 2026

останнє оновлення безпеки – серпень 2027

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra

рік випуску – лютий 2023

останнє оновлення Android – лютий 2027

останнє оновлення безпеки – лютий 2028

Galaxy A54 5G

рік випуску – березень 2023

останнє оновлення Android – березень 2027

останнє оновлення безпеки – березень 2028

Для власників Galaxy Z Fold 3 та Z Flip 3 серпень 2026 року фактично стає останнім місяцем офіційних оновлень безпеки. У Galaxy S21 FE 5G, серії Galaxy S22 та Galaxy A53 5G підтримка триватиме до початку 2027 року.

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При цьому припинення оновлень не означає, що смартфон одразу перестане працювати. Пристрій продовжуватиме виконувати свої основні функції, однак більше не отримуватиме нових функцій, оновлень One UI та виправлень виявлених вразливостей.

Тим часом Samsung продовжує оновлювати свої пристрої до One UI 9.0 на базі Android 17. Нова ОС дебютувала в липні разом із Galaxy Z Fold 8, Ultra та Flip, а масове оновлення для решти пристроїв очікується з вересня.

Раніше експерти назвали 6 унікальних функцій Samsung, яких немає в жодному іншому Android-смартфоні. Деякі з них настільки корисні, що після звикання до них перехід на інший телефон може здатися кроком назад.

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