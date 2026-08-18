Популярні смартфони Samsung скоро залишаться без підтримки: чи є ваш у списку

Декілька популярних смартфонів Samsung Galaxy, випущених у 2021–2023 роках, наближаються до завершення підтримки. Хоча нові флагманські моделі компанії тепер отримують до семи років оновлень, старішим моделям у цьому плані пощастило набагато менше.
Частина з них уже перестала отримувати нові версії Android, а деякі незабаром втратять і останні оновлення безпеки. Портал Gizmochina перелічив пристрої Samsung, які купувати у 2026 році точно не варто.
Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3
- рік випуску – серпень 2021
- останнє оновлення Android – серпень 2025
- останнє оновлення безпеки – серпень 2026
Galaxy S21 FE 5G
рік випуску – січень 2022
- останнє оновлення Android – січень 2026
- останнє оновлення безпеки – січень 2027
Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra
- рік випуску – лютий 2022
- останнє оновлення Android – лютий 2026
- останнє оновлення безпеки – лютий 2027
Galaxy A53 5G
- рік випуску – квітень 2022
- останнє оновлення Android – квітень 2026
- останнє оновлення безпеки – квітень 2027
Galaxy A14
- рік випуску – травень 2023
- останнє оновлення Android – травень 2025
- останнє оновлення безпеки – травень 2027
Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4
- рік випуску – серпень 2022
- останнє оновлення Android – серпень 2026
- останнє оновлення безпеки – серпень 2027
Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra
рік випуску – лютий 2023
- останнє оновлення Android – лютий 2027
- останнє оновлення безпеки – лютий 2028
Galaxy A54 5G
- рік випуску – березень 2023
- останнє оновлення Android – березень 2027
- останнє оновлення безпеки – березень 2028
Для власників Galaxy Z Fold 3 та Z Flip 3 серпень 2026 року фактично стає останнім місяцем офіційних оновлень безпеки. У Galaxy S21 FE 5G, серії Galaxy S22 та Galaxy A53 5G підтримка триватиме до початку 2027 року.
При цьому припинення оновлень не означає, що смартфон одразу перестане працювати. Пристрій продовжуватиме виконувати свої основні функції, однак більше не отримуватиме нових функцій, оновлень One UI та виправлень виявлених вразливостей.
Тим часом Samsung продовжує оновлювати свої пристрої до One UI 9.0 на базі Android 17. Нова ОС дебютувала в липні разом із Galaxy Z Fold 8, Ultra та Flip, а масове оновлення для решти пристроїв очікується з вересня.
Раніше експерти назвали 6 унікальних функцій Samsung, яких немає в жодному іншому Android-смартфоні. Деякі з них настільки корисні, що після звикання до них перехід на інший телефон може здатися кроком назад.