Передвісник біди: на пляжі під Дніпром помітили птаха, який не водиться в Україні

За цим птахом закріпилась слава передвісника чогось не доброго.

У Дніпропетровській області на річці Самара помітили рідкісного чорного лебедя, за яким водиться слава передвісника непередбачуваної події.

Як пишуть у мережі, чорний лебідь з'явився на пляжі в районі Воронівки. Примітно, що людей він не боїться і досить близько підходить до відпочивальників.

Це наводить на здогадку про те, що птах втік із приватного домогосподарства, екопарку чи зоопарку. Вони здатні адаптуватися до місцевих умов та пересуватися водоймами, але стійких диких популяцій в Україні немає.

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Чорні лебеді не водяться в Україні. Їхньою батьківщиною є Австралія. В Україні часто їх утримують у приватних зоопарках чи парках, звідки вони інколи вилітають. Так, орнітологи помічали чорних лебедів на Київському та Бурштинському водосховищах, у заповіднику "Тузлівські лимани" на Одещині, а також поблизу Дніпра та Луцька.

Чому у давнину боялися чорних лебедів

У давнину в Європі чорний лебідь був пов'язаний з кількома забобонами. Зокрема вважалося, що на того, хто побачив чорного лебедя у польоті нібито чекають неприємні звістки, хвороби або біди. Поява самотнього чорного лебедя серед білих вважалася знаком майбутніх випробувань або суспільних потрясінь.

Зараз вираз "чорний лебідь" використовується як метафора непередбачуваної події, яка матиме серйозний вплив.

Інші новини про птахів

Як повідомляв УНІАН, у червні 2023 року в заповіднику в Одеській області помітили рідкісного чорного лебедя, який прилетів з Херсонщини. Вчені відразу почали спостереження за австралійським "переселенцем".

Також повідомлялось, що того ж року навесні, до заповіднику "Тузлівські лимани" на Одещині прилетіла неймовірна кількість рожевого фламінго – понад півтисячі птахів. За словами вчених, раніше вони гніздувались на певній території Херсонщини, частина якої тимчасово окупована РФ.

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