Найбільший кримськотатарський прапор розгорнули в Криму (фото)

Найбільший у світі кримськотатарський прапор, блакитне полотнище з родовим знаком династії Гераїв (Гиреїв) - тамгою, розгорнули кримські татари в суботу в Сімферополі в день національного прапора, який відзначається вперше, повідомляє УНІАН.

«Свято проходить вперше в історії сучасної України і з часів депортації 1944 року. Такий захід меджлісу запропонувала провести молодь. Прапор затверджено в 1917 році на першому курултаї (національному з`їзді). На другому курултаї, який почав роботу 26 червня 1991 року, ухвалено рішення затвердити прапор як національний і залишити його в силі 1917 року», - повідомив активіст Айдер АДЖІМАМБЕТОВ.

За його словами, завдовжки прапор, який презентували на головній сімферопольській площі, 22 метри, завширшки - 12. Його пошили кримські татари з Туреччини.

В рамках свята відбуваються боротьба куреш, дегустація національних страв, фотоконкурс і виставка народного вжитку.

Організатори сподіваються, що день кримськотатарського національного прапора відзначатиметься щорічно.

Фото Олексія Сувірова /УНІАН/