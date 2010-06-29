Лобове зіткнення автівок - одна жертва, п'ятеро поранених (фото)

Одна людина загинула і п`ятеро, зокрема двоє дітей, дістали травми внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів 28 червня у Криму, повідомила у вівторок прес-служба кримського управління Державтоінспекції.

У Сакському районі автомобіль Toyota Celica виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Toyota Camry.

Загинула пасажирка Toyota Celica, тяжкі травми дістав водій цієї автівки.

Також в аварії постраждала сім`я з Москви (Росія), що їхала в другому автомобілі: чоловік, жінка і дві десятирічні дівчинки.

Фото прес-служби ДАІ