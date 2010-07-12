Покупець вбив наркоторговця через поганий товар

Співробітники міліції затримали в Севастополі 35-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 52-річного знайомого через неякісні наркотики, повідомила прес-служба севастопольської міліції, не уточнивши дату події.

Правоохоронці встановили, що до драгділера прийшов покупець із скаргами на поганий товар.

Сварка переросла в бійку. 35-річний севастополець кілька разів вдарив знайомого по голові, чоловік загинув.

Підозрюваний у вбивстві знаходиться під вартою. Триває слідство.

Міліція уточнює, що 52-річний житель Севастополя притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і незаконні операції з наркотиками, 35-річний городянин - за грабіжі та розбійні напади.