Покупець вбив наркоторговця через поганий товар

18:16, 12 липня 2010
Крым
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Повідомлення з Севастополя

Співробітники міліції затримали в Севастополі 35-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 52-річного знайомого через неякісні наркотики, повідомила прес-служба севастопольської міліції, не уточнивши дату події. 

Правоохоронці встановили, що до драгділера прийшов покупець із скаргами на поганий товар.

Сварка переросла в бійку. 35-річний севастополець кілька разів вдарив знайомого по голові, чоловік загинув. 

Підозрюваний у вбивстві знаходиться під вартою. Триває слідство. 

Міліція уточнює, що 52-річний житель Севастополя притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і незаконні операції з наркотиками, 35-річний городянин - за грабіжі та розбійні напади.

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