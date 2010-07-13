Автівка влетіла в огорожу: загинув водій, 2 пасажири поранені (фото)

Одна людина загинула й двоє отримали травми в результаті зіткнення автомобіля з огорожею і перекидання транспортного засобу на дорозі в Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Інформація про пригоду надійшла до рятувальників у вівторок о 3.10.

За даними МНС, водій автомобіля «Субару» не впорався з керуванням - машина знесла бетонну огорожу, врізалася в дерево й кілька разів перекинулася.

Загинув водій. Постраждали два пасажири машини.

Фото ДАІ Криму