Автівка влетіла в огорожу: загинув водій, 2 пасажири поранені (фото)
11:00, 13 липня 2010Крым
1 0
Аварія сталася вночі
Одна людина загинула й двоє отримали травми в результаті зіткнення автомобіля з огорожею і перекидання транспортного засобу на дорозі в Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
Інформація про пригоду надійшла до рятувальників у вівторок о 3.10.
За даними МНС, водій автомобіля «Субару» не впорався з керуванням - машина знесла бетонну огорожу, врізалася в дерево й кілька разів перекинулася.
Загинув водій. Постраждали два пасажири машини.
Фото ДАІ Криму
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter