Франція хоче підписати дорожню карту з Україною до кінця року

Надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Жак ФОР сподівається, що Україна і Франція до кінця цього року підпишуть «дорожню карту» міждержавної співпраці на 2011-2012 роки.

«Ми сподіваємося, що до кінця цього року ми зможемо розробити текст "дорожньої карти" співпраці між Україною і Францією на 2011 і 2012 роки, і що він буде підписаний двома міністрами закордонних справ», - сказав ФОР у середу в Севастополі на прес-конференції, що відбулася на борту фрегата ВМС Франції, передає УНІАН.

Дипломат зазначив, що документ стосуватиметься усіх сфер діяльності - культури, промисловості, економіки, енергетики, харчового сектора, оборони тощо.

«Ми зараз працюємо над текстом. Він деталізує політичні контакти, які будуть передбачені. Починаючи з кінця цього року у нас будуть проводитися дуже важливі зустрічі як у Києві, так і в Парижі, і також візит до Франції президента України», - сказав ФОР.