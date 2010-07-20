Лобове зіткнення автівок з туристами з Росії і Білорусі: є жертва (фото)

Громадянка Білорусі загинула, ще п`ять осіб - жителі Росії і Білорусі - отримали травми в результаті зіткнення двох автомобілів в Криму 20 липня, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

Автомобіль «Пежо» під управлінням жителя Мінську по невідомим причинам виїхав на зустрічну смугу і врізався в «Тойоту», за кермом якої знаходився чоловік з Москви.

Пасажирка «Пежо» загинула на місці аварії. Водія цієї автівки і пасажирку - мешканку столиці Білорусі - шпиталізовано.

До медустанови також потрапили жінка, дівчинка і хлопчик з Москви, які їхали в «Тойоті».

Фото ДАІ Криму