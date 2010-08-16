У Севастополі подорожчав хліб

У Севастополі на 15-20 копійок подорожчав хліб, що випікається основним виробником хлібобулочних виробів у місті - ВАТ «Цар-хліб», передає УНІАН.

Зокрема, один з найпопулярніших сортів хліба - «Зимневський» тепер коштує 3 грн. (до подорожчання - 2 грн. 85 коп.), батон «Сімферопольський» - 3 грн. 30 коп. (до подорожчання - 3 грн. 10 коп.).

Адміністрація підприємства «Цар-хліб» пояснює підвищення цін зростанням закупівельних цін на борошно.

Голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ заявив, що влада міста «підключатиме» інспекцію за цінами, опікуватиметься цим питанням.

«Якщо хочете, це нормальна ситуація, в тому плані, що ми воюватимемо за те, щоб хліб був дешевшим», - сказав САРАТОВ.

Губернатор додав, що його непокоять ціни на так звані «соціально захищені сорти хліба» -«Зимневський» і «Формовий».

САРАТОВ запевнив, що між владою Севастополя і виробником хліба буде досягнуто угоди, які влаштовують городян.