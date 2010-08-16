Лiдера кримської "Батьківщини" поставили на прослушку?

Голова кримської організації партії «Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО заявляє, що співробітники Служби безпеки України встановили пристрiй для прослуховування у його офісі.

«Наші "відвідувачі" залишили подарунки. Чомусь один із мережевих дротів йшов за відігнутий край ковроліну. Коли потягнули, там виявився незрозумілого вигляду пристрій. Я звернувся до фахівців, вони дали мені прилад - сканер. За допомогою сканера ми встановили, що це прослуховуючий пристрій», - сказав СЕНЧЕНКО журналiстам у Сімферополі.

Депутат після візиту минулого тижня працівників спецслужби у його офіс на вулиці Пушкіна у Сімферополі просив своїх співробітників перевірити приміщення. СЕНЧЕНКО уточнив, що «прослушка» була виявлена у його приймальні.

«Це чергове діяння у виконанні співробітників Служби безпеки України, що кримінально карається», - сказав депутат.

СЕНЧЕНКО має намір звернутися до генеральної прокуратури.

Управління СБУ Криму утримується від коментарів.