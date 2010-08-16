Лідер меджлісу просить Януковича про зустріч

Голова меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ звернувся до глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням призначити дату проведення засідання Ради представників кримськотатарського народу при президентові.

Це прохання ДЖЕМІЛЄВ висловив у листі, надісланому на ім`я ЯНУКОВИЧА.

Лідер меджлісу висловив жаль, що заплановане на 3 серпня засідання Ради представників не відбулося у тому форматі, як було визначено при зустрічі 13 травня.

ДЖЕМІЛЄВ дав оцінку діям низки чиновників, які переформатували раніше заплановане засідання на «зустріч з окремими представниками кримських татар».

«Результатом таких дій, що були реалізовані не тільки без нашої згоди, але, як ми розуміємо, і без Вашого відома, стало виникнення певного непорозуміння у відносинах між президентом України і Радою представників кримськотатарського народу», - ідеться у листі.

ДЖЕМІЛЄВ заявив, що «будь-які інтриги окремих чиновників чи недалекоглядних політиків, спрямовані на внесення штучного розколу у кримськотатарську спільноту, а також з метою створення непорозумінь між президентом України і Радою представників кримськотатарського народу, не будуть мати жодного шансу, оскільки відновлення прав кримськотатарського народу вимагає максимального об`єднання зусиль, здійснюваних владою і виборним органом кримських татар - меджлісом».

Як повідомлялось, керівники меджлісу не прийшли на зустріч із ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбулася на початку серпня у Сімферополі, через те, що на неї були запрошені представники опозиційних до виборного органу кримських татар громадських кримськотатарських організацій.