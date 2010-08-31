Електричка збила на смерть чоловіка
10:52, 31 серпня 2010Крым
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Інцидент на станції "Острякове"
Чоловік загинув під колесами електропоїзда «Сімферополь-Євпаторія» в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про нещасний випадок на станції «Острякове» надійшла до рятувальників 30 серпня.
Особа чоловіка і обставини інциденту з`ясовуються.
Нагадаємо, 27 серпня на станції «Сімферополь-вантажний» жінка, яка переходила залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, загинула під колесами поїзду «Одеса - Сімферополь».
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