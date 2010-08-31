Електричка збила на смерть чоловіка

Інцидент на станції "Острякове"

Чоловік загинув під колесами електропоїзда «Сімферополь-Євпаторія» в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Інформація про нещасний випадок на станції «Острякове» надійшла до рятувальників 30 серпня. Особа чоловіка і обставини інциденту з`ясовуються. Нагадаємо, 27 серпня на станції «Сімферополь-вантажний» жінка, яка переходила залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, загинула під колесами поїзду «Одеса - Сімферополь».

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