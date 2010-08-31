2 млн. грн. зникли зі сховища банку

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом недостачі 1,9 млн. грн. у сховищі одного з регіональних філіалів державного ощадного банку в Криму.

«Заходи кримінально-правового реагування вжито за наслідками проведеної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері банківської діяльності у філіалі кримського республіканського управління банківської установи, посадовцям якої інкриміновано скоєння злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України - привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем», - говориться в повідомленні прес-служби прокуратури.

Наглядове відомство припускає, що персонал банку спустошував сховище в 2008-2010 роках.

Ведеться слідство.