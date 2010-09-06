"Батьківщина" чекає силові акції

Голова кримської організації партії «Батьківщина», депутат Верховної ради України від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО заявляє про намір влади з 6 вересня розпочати силові акції проти кримської «Батьківщини» та опозиційних засобів масової інформації, повідомила прес-служба парторганізації.

За словами СЕНЧЕНКА, таке завдання було поставлене на зборах «штабу по боротьбі з опозицією», які пройшло днями в Криму.

«З посиланням на команду з Києва було поставлене завдання - розпочати масштабні силові акції проти партії «Батьківщина», ЗМІ і підприємств, до яких мають відношення представники опозиції. Це робиться з метою дезорганізації опозиції на старті місцевих виборів, щоб не дати нам нормально провести кампанію, сформувати виборчі комісії, зареєструвати наших кандидатів», - заявив депутат.