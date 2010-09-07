Тимошенко кличе українців до урн

Лідер всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликає українців взяти участь у виборах до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 31 жовтня, щоб завадити Партії регіонів монополізувати владу.

«Вони хочуть взяти реванш. Вони хочуть доповнити весь «комплект» своєї влади, яку, до речі, їм дала частина народу України. Думаю, що вони зараз про це щиро шкодують. Вони хочуть доповнити силові структури, уряд, парламент, суди ще місцевими органами влади», - сказала ТИМОШЕНКО на мітингу прихильників опозиційних сил біля будівлі Верховної Ради.

Вона висловила впевненість, що за тих громадян, які не прийдуть голосувати, «абсолютно точно кинуть бюлетені».