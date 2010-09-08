У Севастополі порвало колектор

Виток неочищених стічних вод у ґрунт стався в Севастополі через порив каналізаційного колектора 7 вересня у Гагарінському районі міста, повідомила прес-служба міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

"На території садово-городнього товариства „Рибак-7” через довготривалу експлуатацію стався порив підземного залізобетонного каналізаційного колектора - діаметр 1200 мм - з витоком неочищених стічних вод у ґрунт, в кількості близько 1000 м куб", - йдеться в прес-релізі.

На час проведення аварійно-відновних робіт обмежено подачу питної води, до санітарно обґрунтованих норм, у Гагарінський та Ленінський райони міста.