Vanco повертається на чорноморський шельф?

Міністерство з питань охорони навколишнього природного середовища України прогнозує підписання мирової угоди з "Венко Прикерченська" (Vanco Prуckerchenska) упродовж цього місяця, передає УНІАН.

"Ми стараємося, щоб компанія розпочала свою роботу. Президент сказав, що ми повинні підтримувати інвесторів, ми і підтримуємо інвесторів", - сказав журналістам міністр з питань охорони навколишнього природного середовища Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Він уточнив, що підписання мирової угоди передбачатиме надання права компанії приступити до розробки усіх тих площ, по яких вона стала переможцем у конкурсі, проведеному в 2006 році.

У свою чергу, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО підтвердив, що відбувається остаточне узгодження між українською стороною і "Венко Прикерченська" проекту мирової угоди.

Відповідаючи на запитання, які умови закріплені у проекті документа, БОЙКО сказав: "Вони будуть комфортними для української економіки".

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), що видобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки за УРП компанії Vanco Prykerchenska.

У квітні 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

У липні Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог арбітражного інституту торгової палати Стокгольму (Швеція) щодо конфлікту по УРП.

У травні 2008 року Кабмін Юлії ТИМОШЕНКО ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з Vanco про розподіл продукції.

Уряд Миколи АЗАРОВА запропонував Vanco Prуckerchenska укласти мирову угоду по тяжбі, пов`язаній з розірванням Кабміном договору.