Янукович очолює п’яту колону в Україні - Тимошенко

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що п’яту колону, яка захищає в Україні національні інтереси Росії, очолює президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

ТИМОШЕНКО наголосила, що Росія завжди захищала свої національні інтереси на території інших держав, до переліку яких входить і Україна.

“Інша справа, чи є в Україні п’ята колона, яка за рахунок здачі національних інтересів України буде, по суті, вибудовувати національні інтереси іншої держави за рахунок наших можливостей, наших ресурсів і доходів наших громадян. Я вважаю, що сьогодні така п’ята колона в Україні є. Вона працює на чолі з президентом ЯНУКОВИЧЕМ і здача (національних інтересів) відбувається кожного дня”, - сказала вона на прес-конференції в Києві.

ТИМОШЕНКО зауважила, що частина відповідальності за відстоювання командою ЯНУКОВИЧА інтересів РФ лежать на українцях.

“Я покладаю всю відповідальність і всю провину на сьогоднішню владну команду України, також на ту частину суспільства, яка це “освячує”, мовчить і яка сприймає ці стандарти, яка хоче бути обманутою заради того, щоб мати ілюзію гармонійної співпраці з Росією. Я такої ілюзії не маю”, - підкреслила лідер “Батьківщини”.

На її думку, Росія та Україна повинні будувати свої відносини на принципах рівноправного партнерства. “Кожен з нас мусить захищати свої національні інтереси, або цей процес буде носити певні риси поглинання, а також згортання суверенітету України”, - пояснила ТИМОШЕНКО.