Уряд не обмежуватиме експорт зерна

Україна не має наміру обмежувати експорт зерна, заявив прем`єр-міністра Микола АЗАРОВ.

«Ми не плануємо вводити жодних обмежень. Ми зібрали зернотрейдерів і сказали відверто, який обсяг (зерна) ми можемо випустити за кордон», - сказав АЗАРОВ на нараді з економічного розвитку Криму.

За словами глави уряду, Україна орієнтується на те, щоб повністю забезпечити себе фуражним зерном і продовольчою пшеницею.

«Незважаючи на засуху, зібрано достатній (урожай) для того, щоб забезпечити і експортні можливості і внутрішні можливості фуражу. Триває збирання пізніх зернових», - сказав він.

Раніше перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявляв, що нормалізація ситуації на ринку зерна в Україні пройде після завершення його закупівлі до Аграрного фонду і Держрезерву.

За оперативними даними, на 8 вересня аграрії обмолотили 12,2 млн. га площ під зерновими і зернобобовими культурами (83% плану) і намолотили 30,4 млн. тонн зерна, середня врожайність становила 25 ц/га.