Крим хоче собі офіс ЄБРР

Рада міністрів Криму пропонує створити в Сімферополі регіональний офіс Європейського банку розвитку і реконструкції для залучення іноземних інвестицій в економіку півострова.

Як повідомила прес-служба кримського уряду, голова Радміну Василь ДЖАРТИ під час візиту до Криму керівника Кабінету міністрів України Миколи АЗАРОВА заявив йому, що керівництво ЄБРР готове розглянути пропозицію створити офіс, якщо прем`єр-міністр підтримає таку ініціативу.

«Це не тільки сприятиме розвитку малого і середнього бізнесу Криму, але і, перш за все, дозволить ЄБРР концентруватися на реалізації великих інфраструктурних проектів в автономії - аеропортів, доріг, транспортних терміналів, готелів. Відкриття цього офісу матиме і важливе значення для зарубіжних приватних інвесторів, які мають стати головними дійовими особами в інвестуванні в економіку автономії. Офіс ЄБРР для них буде своєрідним «зеленим світлом» для початку вкладання коштів у кримські проекти. Керівництво ЄБРР готове розглянути цю пропозицію, якщо ви, Микола Янович, підтримаєте нашу ініціативу», - сказав ДЖАРТИ.