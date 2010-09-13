Укрпошта хоче підняти свої тарифи

«Укрпошта» ініціювала підвищення тарифів на універсальні поштові послуги на 20% з 1 січня 2011 року, повідомив їгенеральний директор підприємства Євген ЗАЄЦЬ.

За його словами, ініціатива «Укрпошти» знаходиться на розгляді Національної комісії регулювання зв`язку. Узгодження від НКРЗ поки що немає.

Останній раз тарифи на ці послуги підвищувалися з 1 січня 2009 року.

«Сьогодні ми працюємо над тим, щоб нам погодили підвищення тарифів на універсальні послуги - це, здебільшого, письмова кореспонденція - на 20%», - сказав ЗАЄЦЬ.

Він зазначив, що це підвищення знаходиться в межах дворічного рівня інфляції.

Універсальні поштові послуги - це такі традиційні послуги, як: поштові конверти, посилки тощо.