СЕС направили перевіряти харчоблоки всіх шкіл України

Міністр охорони здоров`я України Зіновій МИТНИК у понеділок доручив департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ у тижневий термін перевірити харчоблоки всіх навчальних закладів держави, повідомляє прес-служба відомства.

«20 вересня головний державний санітарний лікар України (Сергій РИЖЕНКО) буде звітувати за підсумками перевірок на нараді у міністра», - йдеться в прес-релізі.

67 дітей, що отруїлися в школі № 12 Євпаторії, були госпіталізовані 10-12 вересня з попереднім діагнозом «кишкова інфекція». Міліція порушила кримінальну справу за статтею «неналежне виконання обов`язків з охороні життя і здоров`я неповнолітніх».

Станом на понеділок 13 дітей перебувають у лікарні в стані середнього ступеня тяжкості, легкий ступінь спостерігається у 54.

«Причиною спалаху кишкової інфекції стало вживання в їжу м`ясної страви "макаронника", яка була приготована з порушенням технології приготування і терміну реалізації продукту на харчоблоці. Наразі діагноз хворих дітей уточнюється», - додає МОЗ.