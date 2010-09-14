Що купують українці через Інтернет

66% українських користувачів Інтернету відзначають, що мають досвід здійснення онлайн-покупок.

Основна категорія товарів, що купують через Інтернет, це книги (33% користувачів). Також зросла кількість онлайн-покупців мобільних телефонів і аксесуарів (26%). Серед інших популярних категорій – комплектуючі для ПК, побутова техніка (більш як 12-25%). Чверть усіх покупців використовують онлайн-магазини для придбання подарунків.

50% від усій аудиторії Інтернету, які здійснюють онлайн-покупки, складають користувачі віком 21-30 років. При цьому серед онлайн-покупців 36% складають осіб з доходом вище середнього і високим, повідомила прес-служба компанії InMind за результатами опитування аудиторії користувачів Інтернету.

Ті, хто не використовує Інтернет для покупок, відзначили два основні бар`єри онлайн-покупок. Перший пов`язаний з недовірою до онлайн-продавців (40% опитаних), а другий – з нерозумінням переваг порівняно зі звичайними магазинами, відсутністю такої необхідності (38%). Ще 13% аудиторії зупиняє відсутність необхідних навиків – бар`єр, який порівняно простіше подолати. Тільки 12% назвали причиною невикористання послуг онлайн-магазинів бажання побачити товар до придбання.

Репрезентативне опитування користувачів Інтернету проводився методом онлайн-інтерв`ю з респондентами access-панелі Opinion© у II кварталі 2010 року. Вибірка квотна, репрезентативна.

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