Севастополь затвердив стратегію розвитку на 10 років

13:56, 14 вересня 2010
Крым
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Визначає напрям руху

Пам`ятник затонулим кораблям в СевастополіМіська рада Севастополя затвердила у вівторок стратегію розвитку міста на 2010-2020 роки.

У пояснювальній записці йдеться, що документ внесено на розгляд міськради на підставі програми президента Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей» і з метою концептуальної і програмно-цільової реалізації плану залучення інвестицій до Севастополя, затвердженого міськрадою у жовтні 2009 року.

У ній також наголошується, що ухвалення запропонованого проекту рішення дозволить привести у відповідність з сучасними вимогами держави до розвитку регіонів «Програму постійного соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку міста Севастополя на період до 2015 року», затверджену постановою Кабінету міністрів України у липні 2006 року.

Документ визначає цілі, напрями і завдання розвитку Севастополя на період до 2020 року, є основою для розробки міських цільових програм, а також щорічних програм соціального і економічного розвитку.

У стратегії наголошується, що при визначенні пріоритетів розвитку економіки за основу взято ті галузі, які об`єктивно є «локомотивом» реформ і позитивних змін у виробничій, фінансовій та управлінській сферах, а також ті, які мають надзвичайно сприятливі передумови для розвитку, враховуючи природний і ресурсний потенціали регіону і тенденції розвитку світової економіки на основі процесів глобалізації та інтеграції.

За ухвалення проголосували 44 з 62 присутніх на сесії депутатів, проти - 2, утримався один, не голосували 15.

Голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ повідомив журналістів, що документ розроблявся спільно виконавчою і представницькою гілками влади міста, із залученням громадськості, вчених рад провідних вищих навчальних закладів Севастополя. На його думку, прийнятий документ визначає «напрям руху міста».

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