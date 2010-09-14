Прикордонники затримали яхту вартістю 1,3 млн. гривень в Ялті

Яхту, вартість якої, за попередньою оцінкою, становить 1,3 мільйона гривень, затримали у понеділок в порту Ялти співробітники прикордонної служби та митниці.

Плавзасіб, який ходить під прапором Маршалових островів, вийшов у море без дозволу, ним керував 51-річний громадянин України, який не мав документів, повідомила прес-служба прикордонної служби.

В липні яхту ввіз в Україну громадяни Іспанії та мав вивезти її з держави.

Співробітники прикордонслужби оформили на чоловіка, який керував плавзасобом, протокол за порушення прикордонного режиму, а митники - за неправомірні операції з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, зміну їх стану, користування та розпорядження ними.

Митний кодекс України передбачає за таке порушення накладення штрафу у розмірі від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію товарів чи транспортних засобів.