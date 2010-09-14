VІ Севастопольський міжнародний кінофестиваль пройде у жовтні

19:22, 14 вересня 2010
Крым
0 0

Вхід на сеанси буде безплатним

Дівчинка під час відкриття V міжнародного кінофестивалю в Севастополі. 19 липня Севастопольський міжнародний кінофестиваль, який завжди проходив улітку, відбудеться цього року 6-11 жовтня.

За інформацією заступника голови міської державної адміністрації Миколи КАРПЕЄВА, урочисте відкриття фестивалю відбудеться в кінотеатрі «Росія», кінопокази пройдуть у кінотеатрах «Перемога», «Москва» і в кінопавільйоні на Історичному бульварі.

У програмі фестивалю, як і в попередні роки, нові ігрові фільми, документальне і анімаційне кіно. Глядачам будуть представлені картини російських і українських режисерів, зокрема, «Анна Кареніна» і «2АССА2» Сергія СОЛОВЙОВА, нові роботи Андрія ПРОШКІНА «Апельсиновий сік» і Юсупа РАЗИКОВА «Гастарбайтер», картина «Щастя моє» Сергія ЛОЗНИЦІ, яка представляла цього року Україну на Канському фестивалі, а також українсько-французький фільм «Шантрапа», знятий Отаром ІОСЕЛІАНІ, роботи дебютантів.

Фестиваль складатиметься з декількох програм. рограма «Ніч молодого кіно на Історичному бульварі» об`єднає дуже різні фільми російських і українських кінематографістів-початківців. «Кіно за партою» - нова дитяча програма, організована спільно з найбільшою севастопольською школою №22. Фільми будуть показані у шкільному кінозалі, а глядачами стануть не тільки учні, але їхні батьки. Кінопрограма «Севастополь назавжди» включить фільми, зняті севастопольцями про своє місто.

Крім того, у рамках фестивалю пройде конкурс короткометражних аматорських фільмів «Місто біля моря».

Оцінювати фільми фестивальної програми традиційно буде народне журі, що є однією з відмінних рис севастопольського кінофестивалю.

Вхід на кіносеанси буде безплатним.

За інформацією організаторів фестивалю, бажання приїхати до Севастополя на кінофорум виявили кінорежисер Сергій СОЛОВЙОВ, актор Станіслав ГОВОРУХІН, актриса Віра ГЛАГОЛЄВА тощо.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter