VІ Севастопольський міжнародний кінофестиваль пройде у жовтні

Севастопольський міжнародний кінофестиваль, який завжди проходив улітку, відбудеться цього року 6-11 жовтня.

За інформацією заступника голови міської державної адміністрації Миколи КАРПЕЄВА, урочисте відкриття фестивалю відбудеться в кінотеатрі «Росія», кінопокази пройдуть у кінотеатрах «Перемога», «Москва» і в кінопавільйоні на Історичному бульварі.

У програмі фестивалю, як і в попередні роки, нові ігрові фільми, документальне і анімаційне кіно. Глядачам будуть представлені картини російських і українських режисерів, зокрема, «Анна Кареніна» і «2АССА2» Сергія СОЛОВЙОВА, нові роботи Андрія ПРОШКІНА «Апельсиновий сік» і Юсупа РАЗИКОВА «Гастарбайтер», картина «Щастя моє» Сергія ЛОЗНИЦІ, яка представляла цього року Україну на Канському фестивалі, а також українсько-французький фільм «Шантрапа», знятий Отаром ІОСЕЛІАНІ, роботи дебютантів.

Фестиваль складатиметься з декількох програм. рограма «Ніч молодого кіно на Історичному бульварі» об`єднає дуже різні фільми російських і українських кінематографістів-початківців. «Кіно за партою» - нова дитяча програма, організована спільно з найбільшою севастопольською школою №22. Фільми будуть показані у шкільному кінозалі, а глядачами стануть не тільки учні, але їхні батьки. Кінопрограма «Севастополь назавжди» включить фільми, зняті севастопольцями про своє місто.

Крім того, у рамках фестивалю пройде конкурс короткометражних аматорських фільмів «Місто біля моря».

Оцінювати фільми фестивальної програми традиційно буде народне журі, що є однією з відмінних рис севастопольського кінофестивалю.

Вхід на кіносеанси буде безплатним.

За інформацією організаторів фестивалю, бажання приїхати до Севастополя на кінофорум виявили кінорежисер Сергій СОЛОВЙОВ, актор Станіслав ГОВОРУХІН, актриса Віра ГЛАГОЛЄВА тощо.