25 тисяч пляшок горілки не доїхали з Криму до Дніпропетровська
10:58, 15 вересня 2010Крым
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Податковій не сподобалися марки
Працівники податкової міліції затримали на дорозі Судак - Грушівка в Криму вантажний автомобіль з 25 тисячами пляшок горілки з акцизними марками, достовірність яких викликає сумнів, повідомила прес-група управління податкової міліції.
Згідно з документамиі вантаж виходив з Криму до Дніпропетровська.
«Згідно з протоколом вилучено понад 25 тисяч пляшок горілки на суму близько 350 тисяч гривень. Зразки акцизних марок направлені на експертизу. Встановлюються виробники горілки та її замовники», - йдеться в прес-релізі.
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