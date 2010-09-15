25 тисяч пляшок горілки не доїхали з Криму до Дніпропетровська

Працівники податкової міліції затримали на дорозі Судак - Грушівка в Криму вантажний автомобіль з 25 тисячами пляшок горілки з акцизними марками, достовірність яких викликає сумнів, повідомила прес-група управління податкової міліції.

Згідно з документамиі вантаж виходив з Криму до Дніпропетровська.

«Згідно з протоколом вилучено понад 25 тисяч пляшок горілки на суму близько 350 тисяч гривень. Зразки акцизних марок направлені на експертизу. Встановлюються виробники горілки та її замовники», - йдеться в прес-релізі.