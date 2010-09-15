Янукович ліквідував два військові суди в Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ліквідував тринадцять військових місцевих судів, серед яких два кримських - суди севастопольського і сімферопольського гарнізонів, йдеться в указі глави держави, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Крім того, ЯНУКОВИЧ ліквідував два військові апеляційні суди, у тому числі суд Військово-морських сил.

Заступник глави адміністрації президента Андрій ПОРТНОВ заявив, що ліквідація військових судів має на меті забезпечити принцип незалежності суддів при здійсненні правосуддя.

Крім того, на думку чиновника, такий крок відповідає європейським стандартам системи правосуддя.

«Існування військових судів порушувало вимоги статті 6 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права особи на справедливий судовий розгляд, про що неодноразово зазначав європейський суд з прав людини у своїх рішеннях», - сказав ПОРТНОВ.