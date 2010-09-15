Електрички вбили 2 людей в Криму
11:07, 15 вересня 2010Крым
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Міліція проводить розслідування
Жінка і чоловік загинули під колесами електропоїздів у другій половині дня 14 вересня в Сімферопольському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Електричка «Сімферополь-Джанкой» збила жінку на залізничній станції «Остряково».
Електропоїзд «Новоолексіївка-Сімферополь» збив чоловіка на станції «Молодіжна».
Особи загиблих встановлюються.
Лінійний відділ міліції проводить розслідування.
Крім того, 14 вересня на півночі Криму, в Красноперекопську маневровий локомотив зачепив 70-річну жінку. Постраждалу доставлено до лікарні з вивихом правого плеча і ударом грудної клітки.
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