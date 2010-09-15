Азаров обіцяє покарання винним в отруєнні школярів в Євпаторії

Винні у харчовому отруєнні 67 дітей у школі в Євпаторії (Крим) нестимуть кримінальну відповідальність, заявив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Він вважає, що попередня влада не приділяла достатньої уваги забезпеченню охорони здоров’я України. «А зараз ми маємо ситуацію, коли, наприклад, якість харчування наших дітей на тривалий час випадає з поля зору відповідних контролюючих органів. Отруєння 67 дітей у Євпаторії насправді виявило хронічний небезпечний стан справ у цій системі», - сказав АЗАРОВ на засідання Кабінету міністрів України.

Він зазначив, що особисто займався цим нещасним випадком.

АЗАРОВ висловив занепокоєння тим, що санепідемстанція має право перевіряти харчоблоки у школах лише один раз на рік. «Скажіть, колеги, скажіть, шановні журналісти, для кого з вас це було б гарантією безпеки ваших дітей?», - зазначив глава уряду.

Він наголосив, що керівництво шкіл не вимагає від персоналу харчоблоків підтвердження їх професійної підготовки, не виставляє кваліфікаційних вимог, не проводить щорічних медичних оглядів.

«Продукти не перевіряють, умови їх зберігання теж. Від фірми, з якою укладають контракт на харчування дітей, нічого не вимагають. Все це ніщо інше, як дерегуляція здорового глузду і відповідальності за здоров’я дітей. І це не поодинокий випадок - вже складається система. Конкретні винуватці отруєння дітей, звичайно, нестимуть покарання, кримінальна справа розслідується», - сказав АЗАРОВ.

За його словами, покращення умов для ведення бізнесу є принциповим курсом уряду, але не можна послаблювати контролю за тими сферами, які безпосередньо впливають на здоров’я людей.

67 дітей, які отруїлися в школі № 12 Євпаторії, були госпіталізовані 10-12 вересня. Причиною спалаху кишкової інфекції стало вживання в їжу м`ясної страви - макаронника, який був приготований з порушенням технології і терміну реалізації.

Міліція порушила кримінальну справу за статтею «неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров’я неповнолітніх».

Міністр охорони здоров`я України 13 вересня доручив СЕС у тижневий термін перевірити харчоблоки всіх навчальних закладів держави.