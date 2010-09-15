Міліція затримала трьох рабовласників у Сімферополі

Співробітники міліції затримали трьох жителів Сімферополя, які забирали обманним шляхом паспорти у громадян Узбекистану і примушували їх працювати в двох цехах з виготовлення тандирних коржиків, які потім реалізовувалися на ринках міста, повідомила прес-службі кримського управління МВС.

Про експлуататорів чужої праці розповів правоохоронцям узбек, якому вдалося втекти разом із 4 рабами після року праці. Полоненим погрожували, застосовували до них фізичне і психологічне насильство.

Під час розслідування міліція з`ясувала, що в одному з районів Сімферополя, де раніше працювала молода людина, обладнано два цехи з виробництва коржиків, в яких в основному ночами працюють 11 узбеків. Працівники одного підпільного виробництва вдень могли виходити тільки в магазин, узбекам з другого цеху не дозволяли і цього: на вікнах стояли грати, залізні двері закривалися ззовні на великий засув, у дворі бігали собаки.

Правоохоронці під час обшуку у господарів цехів вилучили паспорти громадян Узбекистану. Документи повернули узбекам. Після завершення слідства іноземців відправлять додому.

Слідче управління кримської міліції порушило стосовно затриманих сімферопольців кримінальну справу за статтею «торгівля людьми або інша незаконна операція з передачі людини».

«За дії, вчинені стосовно кількох чоловік, за попередньою змовою групою осіб, від яких потерпілі були в матеріальній чи іншій залежності, закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років», - говориться в прес-релізі.