МВС і СБУ викрили 2 міліціонерів-хабарників
18:05, 15 вересня 2010Крым
0 0
За непритягнення до відповідальності
Кримські працівники МВС і СБУ в середу в Сімферополі виявили факт вимагання і отримання хабара двома працівниками міліції за непритягнення до кримінальної відповідальності жителя Ялти, який займався купівлею краденого.
Про це повідомили прес-служба кримської міліції, не уточнивши суму хабара.
Гроші працівники міліції Центрального райвідділу Сімферополя одержали в салоні автомобіля в районі ринку.
МВС направить матеріали перевірки в прокуратуру Криму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter