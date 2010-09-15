МВС і СБУ викрили 2 міліціонерів-хабарників

Кримські працівники МВС і СБУ в середу в Сімферополі виявили факт вимагання і отримання хабара двома працівниками міліції за непритягнення до кримінальної відповідальності жителя Ялти, який займався купівлею краденого.

Про це повідомили прес-служба кримської міліції, не уточнивши суму хабара.

Гроші працівники міліції Центрального райвідділу Сімферополя одержали в салоні автомобіля в районі ринку.

МВС направить матеріали перевірки в прокуратуру Криму.