ОБСЄ скорочуватиме допомогу в адаптації звільнених у запас

Допомога ОБСЄ в адаптації звільнених у запас українських військовослужбовців з наступного року почне поступово скорочуватися, заявив в Севастополі координатор проектів ОБСЄ в Україні, посол Любомир КОПАЙ.

КОПАЙ нагадав, що свого часу країни - члени ОБСЄ відгукнулися на прохання України щодо надання допомоги в адаптації звільнених і підготовлюваних до звільнення в запас офіцерів, і відповідний проект в країні реалізовується з 2004 року.

Разом з тим, за словами посла, такий тривалий час реалізації проекту «не є приводом для гордості».

Як сказав КОПАЙ, ще минулого року було поставлено питання про скорочення фінансування проекту і поступову передачу цих повноважень українській стороні. В ОБСЄ сподіваються, що частину коштів на фінансування проекту виділятиме уряд України, і що з кожним роком ця частина зростатиме.

За інформацією посла, ОБСЄ щорічно на фінансування цієї програми виділяє 400 тис. євро, але вже на 2011 рік планується виділити 350 тис. євро.

КОПАЙ також повідомив, що за минулі роки за підтримки ОБСЄ в Україні пройшли перепідготовку більш як півтори тисяч військовослужбовців. За його інформацією, ухвалено рішення, що в нинішньому році 10% місць на курсах з перенавчання буде відведено членам сімей військовослужбовців.