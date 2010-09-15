Уряд затвердив для Севастополя план природоохоронних заходів

Кабінет міністрів за поданням міністерства охорони навколишнього природного середовища затвердив плани природоохоронних заходів на 2010 рік для Севастополя та 9 областей.

Плани для Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Донецької, Волинської, Львівської, Миколаївської, Харківської, Черкаської та Севастополя визначають перелік заходів, на які будуть спрямовані кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, повідомила прес-служба міністерства.

Загальна сума коштів, які будуть виділені на реалізацію затверджених планів, становить 821 млн. 903 тис. грн. При цьому, за даними Держказначейства, станом на 1 вересня від збору за забруднення до місцевих фондів вже надійшло 692 млн. 263 тис. грн.

Плани Одеської та Херсонської областей, Криму направлено на доопрацювання через невідповідність зазначених у них заходів вимогам постанови Кабміну про перелік заходів, що належать до природоохоронних. План по місту Київ надано не було.

Закон «Про державний бюджет України на 2010 рік» передбачає, що використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища здійснюється за погодженням з уряду.

Плани природоохоронних заходів попередньо розглядаються та погоджуються міжвідомчою робочою групою у складі представників міністерств охорони навколишнього природного середовища, фінансів та економіки.