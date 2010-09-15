20 мільйонів підроблених акцизних марок заховали в цибулі

Кримські співробітники служби безпеки й митниці припинили контрабандне ввезення з Туреччини в Україну 20 млн. штук підроблених акцизних марок вартістю більш як 1 млн. грн.

«Під час огляду вантажного автомобіля, який перевозив ріпчасту цибулю, співробітники правоохоронних органів знайшли тридцять п`ять коробок, прихованих від митного контролю. У них було понад 20 млн. штук високоякісних підроблених марок акцизного збору на тютюнові й алкогольні вироби», - сказано в прес-релізі кримського управління СБУ.

Вантаж затримано.

Правоохоронці проводять перевірку.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею «контрабанда».