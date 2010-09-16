Райони Севастополя візьмуть шефство над військовими частинами

Всі чотири райони Севастополя шефствуватимуть над військовими частинами для покращення умов служби військовослужбовців і життя їхніх сімей, заявив голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

"На нещодавній Раді регіонів ухвалено рішення про шефство над Збройними силами, тому всі обласні, міські, районні адміністрації шефствуватимуть над військовими частинами", - сказав він.

Так, над військовою частиною "Бельбеку" вже шефствує Нахімовський район Севастополя.

За твердженням керівника Севастополя, "місто знає про проблеми гарнізону, де живуть сім`ї військовослужбовців, і готовий при формуванні бюджету на 2011 рік врахувати питання утримання будинків, доріг та інших господарських об`єктів".