Як у вас з вентиляцією?

Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду з 15 вересня розпочав в Україні місячник безпеки при використанні газу в побуті, інформує прес-служба відомства.

Участь у заходах також беруть міністерства з питань житлово-комунального господарства, палива та енергетики, охорони здоров’я та компанія «Нафтогаз Україна».

По 15 жовтня в регіонах будуть організовані перевірки стану димових і вентиляційних каналів житлових будинків всіх форм власності.

Крім цього, перевірятиметься готовність аварійно-диспечерських служб спеціалізованих підприємств газового господарства до роботи в зимовий період.

В закладах освіти планується проведення лекцій та семінарів з безпечного використання газу в побуті.

За останні 10 років в Україні у 10 разів зріс травматизм у сфері використання газу в побуті.

З початку року сталася 81 аварія, у яких постраждало 173 особи, з них - 70 людей загинули.