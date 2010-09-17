ОБСЄ відзначає прагнення України ухвалити закон щодо депортованих

Організація з безпеки і співпраці в Європі відзначає прагнення української влади ухвалити закон «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою».

Про це, як повідомила прес-служба меджлісу кримських татар, сказав верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЕБЕК у п’ятницю в Сімферополі на зустрічі з лідером меджлісу, депутатом Верховної ради Мустафою ДЖЕМІЛЄВИМ.

За словами ВОЛЛЕБЕКА, за підсумками численних зустрічей з українськими політиками у нього склалося враження, що з боку влади є бажання і робляться зусилля щодо швидкого завершенню роботи над проектом закону і його ухваленням.

«Під час неодноразових офіційних зустрічей з представниками парламенту і уряду України ми детально обговорювали цей проект закону. Офіс ОБСЄ уважно вивчив проект, і юридичний відділ підготував свої зауваження. Співробітники офісу верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин готові й надалі сприяти в підготовці законопроекту, спрямованого на відновлення прав кримськотатарського народу», - цитує дипломата прес-служба меджлісу.