У Криму горіла сільрада

Будівля Зімінської сільської ради горіла в п`ятницю в Криму, в результаті події ніхто не постраждав, повідомила в суботу прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про пожежу в Роздольненському районі надійшла до рятувальників близько 6-ої години ранку.

У будівлі сільради розташовані сільський клуб, бібліотека, автоматична телефонна станція і фельдшерсько-акушерський пункт.

Спалах ліквідували о 8.30.

Площа пожежі становила 770,5 кв. м.

Вогонь знищив дах сільради і пошкодив устаткування АТС.

"Причина пожежі і збиток встановлюються", - відзначає МНС.