У Криму горіла сільрада
11:02, 18 вересня 2010Крым
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Вогонь знищив дах і пошкодив АТС
Будівля Зімінської сільської ради горіла в п`ятницю в Криму, в результаті події ніхто не постраждав, повідомила в суботу прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про пожежу в Роздольненському районі надійшла до рятувальників близько 6-ої години ранку.
У будівлі сільради розташовані сільський клуб, бібліотека, автоматична телефонна станція і фельдшерсько-акушерський пункт.
Спалах ліквідували о 8.30.
Площа пожежі становила 770,5 кв. м.
Вогонь знищив дах сільради і пошкодив устаткування АТС.
"Причина пожежі і збиток встановлюються", - відзначає МНС.
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