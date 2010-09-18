У Криму горіла сільрада

11:02, 18 вересня 2010
Крым
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Вогонь знищив дах і пошкодив АТС

Будівля Зімінської сільської ради горіла в п`ятницю в Криму, в результаті події ніхто не постраждав, повідомила в суботу прес-служба кримського управління МНС. 

Інформація про пожежу в Роздольненському районі надійшла до рятувальників близько 6-ої години ранку.

У будівлі сільради розташовані сільський клуб, бібліотека, автоматична телефонна станція і фельдшерсько-акушерський пункт.  

Спалах ліквідували о 8.30. 

Площа пожежі становила 770,5 кв. м. 

Вогонь знищив дах сільради і пошкодив устаткування АТС.  

"Причина пожежі і збиток встановлюються", - відзначає МНС.

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